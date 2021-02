Free Mobile : l’enthousiasme autour d’une antenne-relais n’aura pas duré très longtemps

Une longue attente qui se solde par une bonne nouvelle, mais de courte durée, pour les habitants d’une commune. L’activation d’une antenne-relais traine en longueur.

Les habitants de Terre-et-Marais, dans le département de la Manche, espéraient une amélioration de la couverture mobile. C’était donc un grand oui lorsque Free a présenté son projet d’antenne-relais en octobre 2019. Le mois de novembre suivant, le conseil municipal donnait ouvertement et unanimement son feu vert. L’antenne-relais a finalement été installée le 2 juillet 2020 sur un terrain communal de 67 m², après la réalisation de quelques travaux. Mais depuis, plus rien.

“Et pourtant tout est prêt, que ce soit administrativement ou techniquement”, souligne Gilbert Michel, premier adjoint au maire de Terre-et-Marais en charge de l’aménagement du territoire. “Le plus souvent, dès les travaux terminés, la mise en service est rapide, mais là, on attend depuis cette date”, s’étonne-t-il. Celui-ci explique que l’activation a été promise pour octobre 2020, puis fin novembre et enfin fin janvier. Sauf que “nous n’avons encore rien, ce lundi 1er février”, déplore-t-il.

Pas la fibre non plus

Les habitants ne sont pas gâtés aux yeux de Gilbert Michel. “Décidément, nous sommes les oubliés du numérique, car non seulement cette antenne n’est pas en service, mais nous n’avons pas non plus accès à la fibre qui passe par Sainteny, mais sans s’y arrêter alors que nous contribuons au financement de ce chantier”, dénonce-t-il.