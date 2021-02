Certains abonnés Freebox touchés par un nouveau bug très gênant sur Canal+ Séries

En vous connectant à Canal+ Séries, vous pourriez avoir une mauvaise surprise et simplement… Ne trouver aucun contenu.

Un bug plutôt embarrassant. Certains abonnés Freebox ont fait remonter un souci sur la plateforme de SVOD de Canal+. En effet, en lançant l’application, aucun problème, mais dès que vous sélectionnez un programme en particulier, vous basculez sur sa fiche descriptive et là, c’est le drame.

En effet, plus aucun épisode n’est disponible, peu importe la saison et ce sur l’ensemble des contenus proposés sur Canal+ Séries. Nous avons également pu observer ce bug nous même sur notre Freebox Delta.

Interpellé à ce sujet, Thibaut Freebox explique que le problème est bien connu de Canal, puisqu’il provient de leur coté. Le tout avec un message rassurant, puisqu’il affirme que les développeurs de la filiale de Vivendi « bossent dessus, ça ne devrait pas trop tarder à être corrigé« . La tâche du bugtracker dédiée est d’ailleurs passée au statut « en cours de résolution ».

Les abonnés Freebox Delta et Pop bénéficient de 12 mois d’abonnement à Canal+ Séries (au lieu de 9,99€/mois). Comprenant 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal, l’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue des 12 mois. Et ce n’est pas le seul problème qui touche les abonnés Freebox : en effet, le service coupe l’accès aux chaînes Canal+ pour ceux qui y sont abonnés. Pour débloquer la situation il faut contacter le service client de Canal+ qui réactivera les chaînes Canal+ sur la Freebox. Mais supprimera par la même occasion l’accès à Canal+ Séries. Selon l’assistance Canal, il n’est pas possible de bénéficier des 2 offres en même temps. A vous de faire votre choix.