Free annonce l’ouverture d’une nouvelle boutique demain, la 111e en France

Un nouveau Free Center ouvre ses portes demain demain à Montluçon, en Auvergne-Rhônes-Alpes.

Les futurs abonnés Free peuvent se réjouir. L’opérateur de Xavier Niel inaugurera demain son nouveau Free Center, dans l’Allier à Montluçon.

Demain, c’est l’ouverture d’une nouvelle boutique #Free, à #Montluçon ! 😎🥳

L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

Il s’agit de la 111e boutique à ouvrir ses portes, après l’inauguration récente de ses 108, 109 et 110e Free Centers à Grenoble (Isère), Liévin (Pas-de-Calais) et Évreux (Eure). Le réseau de distribution de Free s’étendra également à Châlons-en-Champagne, Menton, Flins-sur-Seine, Saint-Priest mais aussi à Toulouse où il compte ouvrir une troisième boutique.

Pour rappel, un Free Center est un espace de découverte et de ventes qui permet de découvrir et de souscrire aux offres Freebox dont la nouvelle Freebox Pop, mais aussi d’essayer de nouveaux smartphones et surtout de recevoir l’assistance des Free Helpers