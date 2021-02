Orange ouvre neuf laboratoires pour donner vie aux usages de la 5G

La 5G promet monts et merveilles, notamment dans le secteur de l’industrie et Orange annonce l’ouverture de neuf Orange 5G Lab pour aider les entreprises à appréhender ses opportunités.

Un nouveau maillage de sites 5G dédiés aux acteurs de l’économie va être lancé en 2021 en France par Orange. Avec Orange 5G Lab, l’opérateur historique veut permettre aux collectivités locales et aux entreprises (start-up, PME etc.) de mieux comprendre les futurs usages de la 5G.

Ainsi 7 sites vont accueillir ces acteurs en France, et l’un d’entre eux a déjà ouvert à Châtillon, en Île de France hier. D’autres ouvertures progressives sont prévues à Lille, Lyon-Charbonnières, Marseille, Paris-La Défense, Rennes et Toulouse. L’opérateur explique que si certains 5G Lab seront spécialisé dans un domaine en particulier. Il note l’exemple du centre prévu à Lyon qui aura justement une orientation industrie 4.0. Deux autres ouvertures sont prévues en dehors de l’hexagone, à Bucarest et en Belgique.

Ces infrastructures s’articulent autour d’un dispositif de découverte de la 5G et des usages apportés au travers de démonstrations et d’animations, avec également un site web dédié.Les acteurs concernés pourront également tester leurs produits et services sous un environnement 5G “en avance de phase” ou bien sur le réseau commercial en condition réelle. Des équipements seront également mis à disposition comme des lunettes de réalité augmentée, casques en réalité virtuelle, routeurs, terminaux 5G, modules 5G. Au-delè de cet environnement, des fonctionnalités Edge computing seront également proposées pour tester les services nécessitant un temps de réponse réduit. Le tout avec un support d’experts techniques, réseaux et produits d’Orange.

Une initiative pensée pour les entreprises et les collectivités locales qui s’intègre également dans la nouvelle stratégie commerciale d’Orange, axée sur le slogan ” le plus innovant avec la 5G, c’est ce que nous en ferons “. Une nouvelle campagne de pub sera d’ailleurs diffusée dimanche prochain en France.