Combien de chaînes TV différentes regardez-vous sur la Freebox ?

Free propose une offre TV très fournie. Cependant, on entend de plus en plus la phrase : “je ne regarde plus la télé”. Est-ce le cas pour vous ? Univers Freebox vous donne la parole.

Regardez-vous encore la télé, et variez-vous souvent les plaisirs ? L’opérateur de Xavier Niel propose le bouquet le plus fourni des quatre opérateurs, d’autant plus avec TV By Canal qu’il est le seul à proposer. Malgré la multiplication des services de SVOD et de plateformes alternatives comme Twitch ou Youtube, le visionnage de la TV linéaire a augmenté d’1h20 par jour en moyenne en 2020, deux confinements obligent. Qu’en est-il pour vous ?

Avec plus de 220 chaînes incluses dans Freebox TV et plus de 60 chaînes sur TV By Canal, incluses pour les abonnés Freebox Révolution et Delta, vous avez l’embarras du choix. Mais à quel point explorez-vous le bouquet ? Vous cantonnez-vous à quelques chaînes favorites, ou exploitez-vous toutes les thématiques disponibles chez Free : sport, divertissement, cinéma, jeunesse, découverte, style de vie, musique, régionale, information voir même adulte ? Vous pouvez répondre à notre sondage ci-dessous.