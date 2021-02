Clin d’oeil : l’augmentation de tarif qui tombe à pic pour un abonné Bouygues Telecom

Les augmentations de tarif chez Bouygues Telecom sont parfois bien reçues par les abonnés, surtout quand le boost de data les arrange.

La pratique est légale mais dérange très souvent les clients concernés, à quelques exceptions près. Red by SFR et Bouygues Telecom augmentent très régulièrement de manière automatique le prix de l’abonnement de leurs abonnés mobiles en l’échange d’un enrichissement, sans donner parfois la possibilité de refuser cette modification. Persuadés d’avoir souscrit jadis une offre “à vie”, c’est la douche froide pour de nombreux clients. La marque de SFR s’est d’ailleurs fait épingler récemment sur Twitter par le compte Pigeon Télécom.

Mais il ne faut pas oublier que ce type d’augmentation peut aussi s’avérer alléchant pour les gros consommateurs de données. C’est le cas aujourd’hui d’un abonné B&YOU, ravi d’apprendre que l’opérateur va dès le 13 mars prochain enrichir son offre 50 Go de 30 Go supplémentaires moyennant 3€ de plus par mois. ” Merci Bouygues Telecom, j’étais tout le temps en hors forfait”, remercie t-il sur Twitter. Et bonne nouvelle pour lui, cet enrichissement de data lui est offert jusqu’au 12 mars.