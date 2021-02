Orange dévoile sa nouvelle campagne de publicité pour la 5G

L’opérateur historique dévoile aujourd’hui son nouveau spot de pub pour la 5G, avec un saccage du Louvre en prime ! Le mot clé de sa nouvelle campagne : l’innovation.

Alors que la 5G continue de faire polémique, Orange dévoie une nouvelle publicité qui sera diffusée en France le 7 février 2021. Le message n’est pas expressément de vendre ses forfaits, mais aussi de sensibiliser le grand public aux nombreux nouveaux usages bientôt permis par la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Réalisé par Publicis Conseil, le premier spot dévoilé illustre notamment les possibilités en terme d’éducation. On y découvre ainsi une classe d’enfants visiter le Louvre et se laisser complètement emporter, déplaçant la Joconde et courant dans les couloirs du musée, y semant la pagaille. Pas de panique, notre monument national s’en sort finalement indemne, puisque la réalité est que cette visite était purement virtuelle, effectuée à travers une tablette grâce à la 5G. D’où le slogan de la pub : “Le plus innovant avec la 5G, c’est ce que nous en ferons“, qui vient clôturer la vidéo.

Dans cette optique de sensibilisation du grand public, Orange souhaite ainsi mettre en lumière les futurs usages de son nouveau réseau, y compris dans la culture , le divertissement, la santé, les transports etc. A noter cependant que la 5G “coeur”, avec les débits boostés et la latence ultra-réduite, n’arrivera qu’en 2023. Pour l’instant les infrastructures utilisent un coeur de réseau 4G et permettent un gain de débit certes appréciables, mais encore minime face aux capacités futures du réseau. Elle sera ainsi diffusée à la télé, mais aussi dans la presse et sur les réseaux sociaux.