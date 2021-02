Choc des smartphones à 329 euros proposés par Free : Xiaomi Mi 10T Lite ou Oppo Reno4 Z ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 329 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Mi 10T Lite et Oppo Reno4 Z, tous deux affichés à 329 euros grâce à une baisse de 50 euros sur le second. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais. L’écran : ex æquo

Dalle IPS dans une définition Full HD+ et avec un taux de rafraichissement de 120 Hz pour les deux smartphones. Le poinçon pour la partie photo avant du Xiaomi s’avère toutefois plus discrète.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (6,67 pouces, IPS, FHD+, 120 Hz, poinçon) Oppo Reno4 Z (6,57 pouces, IPS, FHD+, 120 Hz, double poinçon)

Performances : ex æquo

Que ce soit la plate-forme du Xiaomi Mi 10T Lite ou celle du Oppo Reno4 Z, elles promettent suffisamment de performances pour le multimédia. Celles-ci sont aussi synonymes de la 5G.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM) Oppo Reno4 Z (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Dimensity 800 avec 8 Go de RAM)

La photo : Xiaomi

Xiaomi en promet davantage sur le papier avec son capteur photo principal 64 Mégapixels. Dans les deux cas, on peut souligner le recours aux capteurs 2 Mégapixels pour gonfler la fiche technique.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (64/8/2/2 Mégapixels au dos,16 Mégapixels à l’avant) Oppo Reno4 Z (48/8/2/2 Mégapixels, 16/2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Xiaomi

Plus grosse batterie pour tenir plus longtemps et charge plus performante pour faire le plein plus rapidement, le Xiaomi remporte cette manche. Dans les deux cas, le chargeur adéquat est présent dans la boîte.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (batterie 4 820 mAh et charge 33 Watts) Oppo Reno4 Z (batterie 4 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Mi 10T Lite

Les deux smartphones proposent la 5G récemment lancée en France et suffisamment de performances pour le multimédia dans de bonnes conditions. Le modèle Xiaomi va un peu plus loin en embarquant un capteur photo principal 64 Mégapixels, une plus grosse batterie et une charge plus performante.