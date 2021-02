Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #154

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Et que dire de ceux qui attendent depuis 6 mois.

Une offre imbattable, ironie. Quand un conseiller Red by SFR rajoute de l’huile sur le feu !

🚨 Nouvelle offre @REDbySFR : lisez à quel point ils méprisent leurs clients ! Ils me proposent de revenir à un forfait à 5€, mais avec seulement 1 Go ! Quel chutzpah…🤦🏽‍♂️ Je continuerai à dénoncer vos pratiques commerciales partout où j’en ai la possibilité. @pigeon_telecom pic.twitter.com/GdNhpBH8n6 Neo Future (@NeoFuture6) February 2, 2021

Quand vous manifestez votre envie de quitter Red by SFR sur Twitter, la team Bouygues Telecom débarque illico.

Free, un opérateur diabolique.

Une vidéo de circonstance. Adieu Djingo.