Free rajoute une heure de vie à ses Free Centers

Les 111 Free Centers de l’opérateur ouvrent 1 heure de plus quotidiennement, recul du couvre-feu à 19h oblige.

“Boutiques, une heure de plus pour vous accueillir” a annoncé le 22 mars Free Mobile sur Twitter. Désormais ouverts de 9h à 19h, les Free Centers continuent également de mettre en place une kyrielle de mesures sanitaires pour accueillir les abonnés et prospects en toute sécurité. Ces derniers ont également la possibilité de prendre un rendez-vous en amont directement sur le site internet de l’opérateur.

Boutiques #Free ðŸ•- : une heure de plus pour vous accueillir. A tout de suite ! 🥳 pic.twitter.com/HojIo1AZOk Free Center (@Free_Center) March 22, 2021

Après avoir ouvert le 5 février sa 111e boutique à Montluçon dans l’Allier en Auvergne-Rhônes-Alpes, l’opérateur compte rapidement franchir le seuil des 120 boutiques avec des inaugurations prévues prochainement dans une kyrielle de communes : Châlons-en-Champagne, Menton, Flins-sur-Seine, Saint-Priest près de Lyon, Pau, Chennevières-sur-Marne dans le Val-de-Marne mais aussi à Toulouse où il prévoit d’ouvrir une troisième boutique, ou encore aux Sables d’Olonne en Vendée, à Marseille, Saint-Omer dans le Pas-de-Calais mais aussi à Roanne dans la Loire et Metz en Moselle.

Pour rappel, un Free Center est un espace de découverte et de ventes permettant de découvrir et de souscrire aux offres Freebox dont la Freebox Pop, mais aussi d’essayer de nouveaux smartphones et surtout de recevoir l’assistance des Free Helpers.