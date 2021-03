Canal+ augmente le prix de son abonnement

Nouvelle hausse du prix de l’offre de base de Canal+. L’abonnement à la chaîne cryptée est dorénavant affiché 1€ plus cher.

Mauvaise surprise pour les abonnés à l’offre basique TV+digital de Canal+ avec engagement. Après une hausse de 1,09€ en décembre dernier la filiale de Vivendi récidive aujourd’hui.

Pour bénéficier de l’offre Canal+, Canal+ décalé avec myCanal et Cafeyn, il faudra désormais débourser 21,99€/mois pour un engagement de 24 mois ou 26,99€/mois si l’engagement est de 12 mois, soit une hausse d’un 1€. A noter également la possibilité de souscrire à l’offre 100% digital à 21,99€/mois sans engagement. De leur côté les -26 ans bénéficient d’une réduction de 50% mensuellement. En l’espace de 3 mois, le groupe Canal+ a ainsi augmenté de 2,09€ le prix de son abonnement standard.

Après une longue traversée du désert marquée par une fuite massive de clients durant plusieurs années, Canal+ gravit à nouveau les marches du succès dans l’hexagone. Après avoir mis fin à l’hémorragie en 2020 avec 262 000 nouveau clients engrangés, la filiale de Vivendi voit les choses en grand en visant 1,3 million de clients supplémentaires d’ici fin 2021.

Sa transformation en agrégateur de contenus de premier ordre (Netflix) avec de jolis coups comme la distribution exclusive de Disney+ et beIN Sports et l’abaissement des prix ont notamment permis à Canal+ de redorer son blason. « Le taux de désabonnement est tombé sous les 10 % grâce à un taux de satisfaction client de plus de 80 %, un des plus hauts depuis 15 ans », a estimé mi-mars Frank Cadoret, directeur général de Canal+ France dans les lignes des Echos. Reste à savoir si ces légères hausses de prix successives ébranleront ou non cette bonne passe.