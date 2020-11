Canal+ augmente le prix de l’abonnement de certains abonnés

Les abonnés à l’offre classique TV+digital incluant la chaîne Canal+ et Canal+ Décalé vont voir le prix de leur abonnement grimper d’1,09€ à la reconduction de leur contrat.

Mauvaise surprise pour des abonnés à l’offre basique de Canal+ avec un engagement d’un an. La filiale de Vivendi les informe actuellement de l’augmentation à venir du prix mensuel hors promotion d’1,09€ de leur offre Canal+/Canal+ Décalé (TV+ Digital) à l’occasion de la reconduction automatique de leur contrat d’abonnement pour une période de 12 mois. Le prix passera alors à 25,99€/mois. Une drôle de manière de récompenser la fidélité naissante de ces clients. Pour l’heure, l’offre est toujours proposée aux nouveaux abonnés à 24,90€/mois pendant 1 an avec un 1 mois d’essai offert.

Oh putain @canalplus vous osez augmenter vos tarifs incroyable pic.twitter.com/DIhKagK0m1 Cedric 🍀 (@cedric_lambert1) November 12, 2020

A noter que deux offres limitées Canal+ sont actuellement en cours. La première comprend l’abonnement à la chaîne cryptée, Disney+ et Canal+ Décalé à 19,90€/mois avec un engagement de 24 mois. La seconde offre propose quant à elle le bouquet beIN Sports en plus de la chaîne Canal+ à 25€/mois pendant 2 ans. La stratégie de Canal+ est semble-t-elle de rendre ses offres avec engagement de 24 mois plus attractives, dans le but d’engranger des abonnés tout en stabilisant sa base de clients sur la durée.