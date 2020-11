En moins d’un an d’existence, Disney+ a déjà engrangé plus de 73 millions d’abonnés

La plateforme de SVOD comptabilisait au troisième trimestre 2020 plus de 73 millions d’abonnés payants dans le monde.

Une succes-story à l’américaine. Lancé il y a tout juste un an, Disney a annoncé hier des résultats impressionnants pour son service de streaming. Avec plus de 73.7 millions d’abonnés enregistrés le 3 octobre 2020, Disney+ a pulvérisé les objectifs annoncés lors de son lancement.

La période juin-septembre a été plutôt prolifique pour le Netflix de Mickey, avec une croissance en hausse de 28%. C’est certes moins que le record atteint durant le début de l’épidémie et les confinements dans différents pays (avec une croissance de 71.6%), mais cela reste une belle performance. En effet, la plateforme n’entendait pas atteindre plus de 60 millions d’abonnés avant 2024 lors de son démarrage l’année dernière. Cependant, une baisse de régime est attendue, après le pic d’abonnements durant la crise sanitaire.

Et la firme aux grandes oreilles entend bien continuer à s’étendre. Elle a notamment annoncé un lancement de sa plateforme en Amérique du Sud mardi prochain et s’est déjà développée sur d’autres continents, dont l’Europe évidemment. A noter qu’en France, Disney+ est le troisième service de SVOD le plus utilisé d’après le CNC.

Sur le marché hexagonal, il reste encore une solution pour que Disney+ puisse s’étendre encore plus : une intégration de son application aux box des opérateurs. Uniquement présente sur les box Android TV, la disponibilité de la plateforme est encore limitée par son partenariat d’exclusivité avec Canal+. Des négociations sont actuellement en cours avec la firme de Vivendi, notamment chez Orange.