Les Français de plus en plus accros à Netflix, Prime Video et consorts, le marché de la SVOD explose

La vidéo à la demande a de beaux jours devant elle. En France, le marché SVOD/VOD confondu a enregistré un bond de 44% durant les sept derniers mois comparés à l’année dernière.

“On regarde quoi sur Netflix ce soir ?“, une question de plus en plus commune. Le Centre National du Cinéma et de l’image animée a publié son baromètre de la vidéo à la demande pour juillet 2020. Le marché de la VOD (achat/location et abonnement confondus) est en croissance de 44.4% sur les sept premiers mois de 2020. Si la SVOD est le moyen de consommation privilégié, les achats et locations de films ne sont pas en reste.

Le marché de la vidéo à la demande par abonnement enregistre une hausse de 52% par rapport à l’année dernière avec un chiffre d’affaires record de 689 millions d’euros , celui de la location quant à lui progresse de 14.7% et celui de la vente de 30.2%. Le confinement a bien sûr participé à cette tendance, la plupart des services VOD/SVOD ayant enregistré beaucoup plus d’utilisateurs durant cette période.

Netflix toujours loin devant, mais une belle progression d’Amazon Prime Video

Sans surprise, Netflix est le service SVOD le plus regardé en France puisque 63.7% des consommateurs de la SVOD ont utilisé cette plateforme. Elle est suivie d’Amazon Prime Video ( qui enregistre une augmentation de 9.4 points par rapport à l’année dernière) et de Disney+, qui s’était déjà installé sur la troisième marche du podium lors de son arrivée en avril.

Du côté des plateformes françaises, c’est MyTF1 VOD qui occupait la quatrième place, avant sa fermeture en juillet dernier, suivi des services VOD d’Orange et Canal. Mais un nouveau challenger vient de faire son entrée sur le marché et pourrait bousculer tout ça, s’il rencontre son public. En effet, les groupes M6, TF1 et France Télévisions ont lancé Salto le 20 octobre dernier, qui regroupe plus de 10 000 heures de contenus pour un prix attractif. A voir si la plateforme made in France saura se faire une place dans ce classement.

Côté programmes, c’est Netflix qui occupe toutes les places des contenus les plus regardés en vidéo à la demande, avec 9 séries et 1 film. A noter cependant que les deux séries les plus vues en juillet 2020 sont des productions européennes.