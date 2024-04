Google annonce avoir bloqué plus de 2 millions d’applications en 2023

Google a été plus efficace dans la lutte contre les applications malveillantes en 2023 avec 2,28 millions d’applications bloquées.

Dans un rapport publié par Google, ce dernier annonce avoir été encore plus efficace dans son combat contre les applications malveillantes. En 2023, le géant de la Tech à “empêché la publication de 2,28 millions d’applications” probablement vérolées et ne respectant donc pas la politique du Play Store. À titre de comparaison, Google avait bloqué 1,5 million d’applications en 2022.

Cette augmentation en 2023 provient des « mises à jour des politiques » et de « fonctionnalités de sécurité » améliorées, précise Google. Mais ce n’est pas tout, via Play Protect, Google effectue “une analyse en temps réel au niveau du code” de chaque application, ce qui est censé permettre de repérer les applications qui activent leur charge malveillante une fois qu’elles ont déjà été approuvées par Google. En plus d’avoir multiplié les contrôles de sécurité renforcés pour les applications VPN qui renferment très régulièrement un virus, Google a étendu l’index du SDK (Software Development Kit). Ce dernier est la base de données qui répertorie les kits de développement logiciel disponibles pour les développeurs. Il compte dorénavant six millions d’applications, ce qui permet aux développeurs de choisir parmi une gamme plus large d’outils pré-vérifiés et sécurisés pour construire ou améliorer leurs applications.

D’autre part, Google a également révoqué 333 000 comptes de développeurs malveillants du Play Store. Ces derniers ont enfreint les règles du Play Store à plusieurs reprises. Google avait bloqué 173 000 comptes en 2022. La firme de Mountain View est donc plus exigeante concernant l’enregistrement des développeurs et la vérification de leur identité.

Il est tout de même bon de rappeler que malgré tous ces efforts, des applications malveillantes arrivent à passer très souvent à travers les mailles du filet.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox