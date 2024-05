Molotov augmente le prix de son forfait le moins cher, y compris pour les abonnés actuels

L’abonnement Molotov Extra prend un euro supplémentaire pour tout le monde.

Après une augmentation de son tarif l’année dernière et une hausse du prix de Molotov Extended en début d’année, la fomrule Extra du service de streaming voit son tarif augmenter. Molotov explique le passage de 5.99€/mois à 6.99€/mois par le fait qu’il permette de proposer “une expérience toujours plus satisfaisante et encore plus de contenus”. Si cette augmentation est appliquée sur l’abonnement proposé sur le site, les abonnés actuels sont aussi concernés et verront la hausse de prix s’appliquer dès le prochain mois.

L’offre comprend plus 100 chaînes en direct et en replay sur 4 écrans en Full HD ainsi que l’enregistrement et le contrôle du direct. C’est aujourd’hui la formule la moins onéreuse de la plateforme pour accéder aux chaînes gratuites du groupe TF1 et M6, la version gratuite n’en bénéficie plus à la suite d’un bras de fer entre la startup et les deux géants de l’audiovisuel.

Les abonnés peuvent résilier leur offre directement sur leur espace client, et ainsi revenir à la version gratuite qui permet l’accès à 45 chaînes sans contrôle du direct et sans enregistrement.

