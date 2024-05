Free annonce l’arrivée d’une nouvelle chaîne sportive sur les Freebox

Amateurs de sport de raquette, le pack Sport All des Freebox accueille une nouvelle chaîne dédiée au Padel.

Une chaîne qui ment en lumière un sport de plus en plus populaire. Padel Time TV rejoint l’offre TV de Free, dans le pack Sport All et est disponible sur le canal 189, annonce l’opérateur. Il s’agit de la toute première chaîne de télévision entièrement dédiée au Padel, un sport qui compte plus de 30 millions de pratiquants dans le monde.

La chaîne propose une variété de contenus riches et diversifiés. Voici ce que vous pouvez attendre de Padel Time TV :

Reportages exclusifs : plongez dans les coulisses des tournois majeurs et découvrez les histoires des joueurs qui font du Padel.

Analyses de tournois : des experts décryptent les moments forts et les stratégies des compétitions.

Talk-Shows hebdomadaires et mensuels : profitez de discussions passionnantes avec des invités prestigieux du monde du Padel.

Rendez-vous réguliers : ne manquez pas les émissions récurrentes mettant en lumière des figures clés de ce sport.

Diffusée en anglais, la chaîne propose 50 % de matchs masculins et 50 % de matchs féminins, mettant en valeur le talent et la diversité des joueurs de Padel. Pour en profiter, il faudra souscrire au pack Sport All, commercialisé au tarif de 4.99€/mois, qui comprend également Futsal Zone, Fight Nation, Rugby Zone et Rugby Zone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox