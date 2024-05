Une “excellent nouvelle” saluée chez Free Mobile, des nouvelles chaînes sur la TNT pour quoi faire ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

L’enrichissement du forfait Free, c’est top, même si peu en profiterons vraiment

Free Mobile a promis de ne pas changer le prix de ses offres historiques, mais continue de les enrichir. Après avoir augmenté son enveloppe à l’étranger, ajouté de nouvelles destinations, puis intégré Oqee à son forfait à 19.99€/mois, ce dernier voit maintenant son enveloppe accessible en France passer de 250 à 300 Go par mois. Un enrichissement encore une fois sans surcoût, qui est globalement salué, même si il faut le dire : très peu de gens iront au bout de cette enveloppe démentielle. D’autant plus les abonnés Freebox qui eux ont accès à l’illimité.

De nouveaux candidats pour la TNT, mais des projets qui laissent perplexe

En plus de Daniel Kretinsky et Alain Weil, le groupe Ouest-France et la chaîne de gauche le Média, qui a été lancée l’année dernière sur les Freebox après s’être longuement cantonné au web, ont également répondu à l’appel lancé par l’Arcom le 28 février dernier pour réattribuer quinze autorisations de diffusion sur la TNT. Ainsi, elles ambitionnent de remplacer l’une des chaînes dont les fréquences sont remises en jeu à savoir C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, LCI, Paris Première, Canal+, BFM-TV, CNews, CStar, Gulli, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma et Planète +. Mais la grande question au sujet de ces nouveaux candidats est quelle proposition sera faite ? Sera-t-elle novatrice ?

Avec les augmentations de Red, difficile de ne pas voir rouge

Alors qu’une augmentation de 6€ a déjà été appliquée en début d’année pour certaines offres Red Box, la marque low-price de SFR recommence. Cette fois, la hausse est bien moins importante, mais ne peut pas être évitée sauf en résiliant et elle est encore une fois justifiée par “un contexte persistant d’inflation, marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique…)“. Une hausse de 0.99€/mois, mais une pratique toujours aussi critiquée globalement, même si certains considèrent qu’au vu de l’offre de base peu onéreuse, ce n’est pas si grave. A noter, si les offres à 15.99€ de Red ont bien existé, aujourd’hui la proposition de l’opérateur tourne autour de 25.99€/mois.

Multiplier les interfaces, tout regrouper, comment faire pour mettre en avant les chaînes sur la TV ?

Dans une contribution à la Commission européenne, l’opérateur estime que la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) va trop loin en voulant mettre en place une application commune pour toutes les chaînes de la TNT sur les box des opérateurs. La volonté de mettre en avant ces chaînes sur les décodeurs et Smart TV peut paraître louable, mais quid ensuite de l’intérêt des interfaces développées par les opérateurs ? D’autant que certains les apprécient beaucoup et que certaines fonctionnalités sont très utilisées…

Faire dégonfler les prix de la Ligue 1, c’est mal parti

BeIN Sports est aujourd’hui la seule option possible pour la LFP. Un accord à hauteur de 700 millions d’euros pour les droits TV domestiques aurait été trouvé mais le groupe qatari impose une condition, celle de trouver un accord financier avec Canal+. Des montants assez impressionnants, en deça du milliard espéré par la LFP, mais qui ont explosé notamment depuis les précédentes enchères. Serait-ce dorénavant le mètre étalon pour les droits TV du foot français ?

