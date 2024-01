Red by SFR supprime soudainement l’abonnement très alléchant d’abonnés fixe et augmente leur facture de 6€

La marque low-cost de SFR annonce la fin de son offre Red Box à 10€/mois lancée il y a plus de 6 ans. Les abonnés en bénéficiant sont informés par email, ils passeront le mois prochain à une offre à 19,98€/mois en gardant les mêmes équipements et options.

Les augmentations se suivent et la facture gonfle de plus en plus. Après une première vague d’augmentation début 2023 oscillant entre 0.69€ et 0.99€/mois, puis une seconde en fin d’année allant jusqu’à 1,49€/mois, Red by SFR change de braquet une nouvelle fois de braquet. Comme le révèle Cablereview, L’opérateur annonce actuellement par email à des abonnés fixe ayant bénéficié de l’offre RED Box à 10€ par mois (en 2017 et 2018) de l’évolution à venir de leur abonnement

“Nous vous informons que la commercialisation de l’offre Red box que vous détenez va s’arrêter. C’est pourquoi, afin d’assurer la continuité de vos services, vous bénéficierez dès le 9 février d’une nouvelle offre Red Box d’un montant de 19,98€/mois (hors option), toujours sans engagement”, indique l’opérateur. Si les abonnés concernés n’ont pas la possibilité de refuser cette modification, ils peuvent toujours résilier sans frais. Dans ce cas précis, la box reste identique et les éventuelles options actuelles sont reconduites. L’activation de la nouvelle offre se fera automatiquement.

Afin de retrouver des couleurs commercialement et sortir de la crise qu’il traverse, SFR a commencé à opter en 2023 pour une nouvelle stratégie aux antipodes de la guerre des prix qu’il avait notamment initiée en 2018, l’opérateur a cessé de brader ses offres. “On était au bout d’un modèle, il fallait inverser la tendance”, a fait savoir fin octobre 2023 son PDG Mathieu Cocq. L’objectif est assumé, il s’agit d’augmenter les prix en conservant les abonnés qui lui rapportent le plus. “Moins recruter de clients certes mais mieux les garder, c’est économiquement vertueux”, assure-t-il.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox