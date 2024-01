Une maire tente d’empêcher l’installation de Free Mobile par crainte de crash d’hélicoptère, et échoue

La maire de la commune de Paimpol refusait l’installation d’une antenne Free Mobile dans sa commune mais devra finalement revoir sa copie suite à la décision du tribunal.

Il va falloir trouver une autre raison pour s’opposer à Free Mobile. Fanny Chappé, maire de Paimpol, s’est opposée en août à l’installation d’une antenne-relais de l’opérateur près de l’hopital de la ville. Elle craignait des “risques de perturbations” sur les installations radio de l’établissement et considérait ainsi que le pylône représentait un “danger pour la circulation des hélicoptères et le transport des patients“.

L’affaire a été portée face au tribunal administratif de Rennes et l’audience s’est finalement déroulée le 5 janvier dernier. Aucune précision technique n’a finalement été retenue sur le sujet d’un potentiel danger pour la circulation des hélicoptères. La DGAC et l’exploitant de l’hélisurface ont par ailleurs indiqué que l’antenne “n’engendrera aucune gêne pour l’exploitation de l’hélistation”. De plus, “l”ouvrage pourra être doté de dispositifs lumineux permettant sa visibilité, notamment nocturne”. Sur le plan des fréquences, aucun risque d’interférence non plus d’après le juge.

Free Mobile “a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son propre réseau” dans le cadre du déploiement de la 4G et du Très Haut Débit, explique la juge et “il existe des trous de couverture (…) dans la partie du territoire” où doit être implantée cette antenne. L’élue a donc jusqu’au 5 mars 2024 pour “reprendre l’instruction” du dossier.

Source : France 3

