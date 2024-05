Scaleway, la filiale cloud d’Iliad, annonce être désormais présent dans 65 villes du monde entier, et affirme son ambition d’être N°1 européen

La filiale cloud d’Iliad se développe fortement à l’international et dans le secteur de l’intelligence artificielle.

A la veille du salon VivaTech où il sera présent, Scaleway, la filiale Cloud d’Iliad annonce étendre son offre de serveurs dédiés à 65 villes dans 52 pays sur 6 continents. Présent dans trois pays jusqu’à présent, il propose désormais ses offres sur 6 continents. Grâce à cette expansion, il s’approche un peu plus de son objectif de devenir le leader du cloud en Europe.

L’offre Dedibox VPS désormais disponible dans 65 villes du monde entier

Le service Dedibox VPS de Scaleway permet aux entreprises de déployer une infrastructure virtuelle proche de leur public, idéale pour les VPN, les CDN ou le Edge Computing. Damien Lucas, Directeur Général de Scaleway, souligne que cette expansion globale accompagne l’internationalisation des clients européens.

Scaleway informe également qu’il renforce sa capacité de calcul IA et lance une offre d’IA à la demande grâce à l’acquisition de plus de 1 000 GPUs NVIDIA H100 et à l’adoption de la technologie réseau Spectrum-X. La nouvelle offre “GPU Cluster On Demand” permet aux clients de réserver des clusters de calcul pour des usages variés de l’IA.

De plus la filiale Cloud d’Iliad annonce signer un accord avec the “H” company, une startup dirigée par d’anciens leaders de Google DeepMind, pour fournir un grand cluster d’entraînement de GPU. Cette startup vise à développer des modèles génératifs de fondation orientés action et multi-agent, en direction de l’AGI.

Les GPU seront installés dans le datacenter économe en énergie et en eau DC5 du Groupe iliad, en région parisienne. Scaleway continue ainsi de développer un écosystème complet de solutions matérielles et logicielles pour l’IA et le big data, confirmant sa position de leader sur le marché européen du cloud IA.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox