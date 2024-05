Abonnés Freebox : de nouvelles promos sur plusieurs modèles de TV 4K Samsung

Vous pouvez vous faire rembourser jusqu’à 200€ pour l’achat d’un téléviseur connecté Samsung grâce à de nouvelles offres promotionnelles.

Free propose une boutique dédiée aux Smart TV Samsung, équipée d’Oqee, sur l’espace abonné Freebox. Cette dernière permet d’accéder à un catalogue de modèle assez varié, avec des promotions régulières. Jusqu’au 25 juin, une campagne d’offres de remboursement est disponible et permet d’économiser jusqu’à 200€ sur la TV The Frame et sur certains modèles QLED.

Pour en bénéficier, il suffira de suivre la procédure indiquée dans cette brochure une fois votre appareil commandé. La promotion est compatible avec le téléviseur The Frame, mais aussi avec les modèles Q60D QLED avec respectivement 200€ remboursés sur les modèles 85 et 75 pouces, 150€ remboursés sur les modèles allant de 65 à 50 pouces et 100€ remboursés sur le modèle 43 pouce. Chacun des appareils est proposé avec un échelonnement du paiement sur 30 mois, mais il est possible à tout moment de finaliser la transaction en versant le reste à payer avant cette échéance.

Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox