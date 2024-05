Orange annonce l’arrivée d’un câble de 21 700 km qui reliera la France à Singapour.

Arrivée dans les infrastructures d’Orange à Marseille, ce câble long de 21 700 km reliera la France à Singapour.

Le câble sous-marin SEA-ME-WE-6 (Southeast Asia-Middle East-Western Europe 6) est doté des dernières technologies de fibre optique sous-marine, ce câble offrira un très haut débit et une très faible latence, permettant de répondre aux besoins croissants des clients et de l’économie numérique sur cette route stratégique. Ce nouveau système proposera une capacité de plus de 130Tb/s.

L’atterrissement du câble a eu lieu ce lundi à Marseille et la pose de la première partie du système, longue de 3 000 km, vers l’Égypte, démarrera dans la foulée de cette opération à Marseille. Orange à la charge de « landing party » sur le territoire français et accueille le câble à Marseille dans ses infrastructures sécurisées, donnant accès, de manière neutre, à l’ensemble des centres de données de la ville phocéenne grâce à un anneau urbain de fibre optique dernière génération.

Un opérateur soucieux de l’environnement et de la biodiversité

Orange place au cœur de sa stratégie à protection de l’environnement et à la préservation de la biodiversité pour l’ensemble de ses projets d’infrastructure. Ainsi, des études environnementales et de reconnaissance géophysiques (notamment les biocénoses marines) ont permis de prendre en compte les forts enjeux écologiques des zones maritimes les plus sensibles, et en particulier les zones coralligènes, herbiers de Posidonie, et canyon sous-marin de Marseille. Sur certains points de passage, le tracé a été optimisé pour épouser au mieux le relief sous-marin et éviter des espèces observées (par exemple les grandes nacres) en empruntant de préférence les zones sableuses. En cas de passage dans une zone sensible, le câble sera fixé au fond à intervalles réguliers par des ancres spécialement profilées au sein de l’herbier de posidonie, afin d’éviter les phénomènes de ragage. Lors des opérations d’atterrage, le câble passera par des infrastructures déjà existantes dans le but de ne pas créer d’impact supplémentaire.

Orange est présent dans plus de 40 câbles sous-marins dans le monde, et plus particulièrement sur la route Europe-Asie via ses investissements dans les consortiums SEA-ME-WE3, SEA-ME-WE4, SEA-ME-WE5 et IMEWE. Le Groupe poursuit sa stratégie d’investissement dans les projets de connectivité par câbles sous-marins afin de garantir et d’améliorer constamment la qualité de service de son réseau mondial.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox