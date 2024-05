Abonnés Freebox Pop, Ultra et mini 4K : lancement d’une chaîne ciné dédiée à une franchise culte sur Pluto TV

Les fans seront ravis, Pluto TV Star Trek débarque.

La plateforme de streaming gratuite avec publicité de Paramount Global continue d’enrichir son catalogue. Après avoir lancé une chaîne dédiée au genre western le mois dernier, place aujourd’hui à l’intégration d’un nouveau flux dont le nom parle de lui même, il s’agit de Pluto TV Star Trek. Cette chaîne diffuse en continu les films de la mythique franchise de science fiction. De quoi revivre les aventures du capitaine Kirk et son équipage.

En 2022, Pluto TV avait déjà lancé une chaine dédiée à Star Trek, les fans avaient pu profiter gratuitement durant un mois de la saison 4 de Star Trek Discovery.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

