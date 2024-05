Bouygues Telecom revoit sa gamme de forfaits mobiles entre changement de prix et suppression d’offres

Bouygues Telecom revient à une tarification fixe sur certains forfaits, un choix plus ou moins avantageux selon les cas.

Après ses offres Bbox, Bouygues Telecom revoit sa politique tarifaire sur certains forfaits mobiles, il s’agit ici de sa gamme la plus onéreuse et non de ses offres B&You.

Premier enseignement, l’offre 100 Go et le forfait “Evolutif ” permettant une enveloppe data de 1 à 20 Go, ont été supprimés par l’opérateur.

Bouygues Telecom fait également le choix de passer à une tarification fixe sur certains forfaits 5G, c’est le cas de l’offre 150 Go qui passe à 34,99€ par mois (prix fixe) contre 25,99€/mois pendant 6 mois puis 38,99€ par mois auparavant. Ce changement occasionne également une hausse de prix (30€) la première année mais une économie de 48 euros dès la seconde. Le forfait 300 Go adopte aussi un tarif fixe et coûte désormais 57,99€ par mois au lieu de 44,99€/mois pendant 6 mois puis 57,99€ par mois. Cela représente tout de même une hausse de 78 euros la première année.

Pour sa part, le forfait 200 Go voit sa tarification changer, de 31,99€ par mois pendant 6 mois celui-ci passe à 34,99€ par mois pendant 12 mois, le prix après promo ne change pas, soit 44,99€. Cela permet de gagner 42 euros sur les 12 premiers mois.

De son côté, le forfait 2 heures inclut désormais 1 Go de données contre 100 Mo précédemment. Sa tarification change puisqu’il faudra désormais débourser 5,99€ par mois de manière fixe contre 2€ pendant 6 mois puis 7,99€ par mois jusqu’à présent. Si le prix global augmente la première année, des économies seront effectuées dès la seconde.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox