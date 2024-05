France Télévisions serait intéressé par les droits TV de la Ligue 1

France Télévisions se prépare à entrer dans la compétition pour les droits télévisés de la Ligue 1 pour la période 2024-2029, une tendance qui se confirme dans le dossier des droits télévisés.

La Ligue de football professionnel (LFP) attire de plus en plus l’attention des médias qui souhaitent renforcer leurs offres sportives. La course aux droits télévisés est lancée, et de nombreux acteurs du paysage audiovisuel français sont sur les rangs pour s’assurer une part du précieux gâteau.

Selon RMC Sport, le groupe public envisage de se positionner sur le lot 5, dédié au magazine en semaine. Cette acquisition pourrait donner un coup de fouet à son émission “Tout le sport”, déjà bien implantée dans le paysage audiovisuel français. Une nouvelle émission dédiée spécifiquement au championnat de France de football pourrait même voir le jour, élargissant ainsi l’offre sportive de France Télévisions.

Une stratégie conditionnée par les Jeux Olympiques

Cependant, France Télévisions, sous la direction de Delphine Ernotte, joue la carte de la prudence. Avant de se lancer concrètement dans l’acquisition des droits, le groupe attend de connaître le parcours des Bleus lors des prochains Jeux Olympiques. Si l’équipe de France venait à être éliminée prématurément, cela libérerait un budget conséquent qui pourrait être réaffecté à l’achat des droits télévisés de la Ligue 1.

En outre, France Télévisions souhaite observer attentivement qui remportera la majorité des droits télévisés de la Ligue 1 avant de finaliser sa stratégie. Cette approche permettrait de mieux ajuster leur offre en fonction du paysage concurrentiel.

L’enjeu des droits télévisés pour les médias français

L’acquisition des droits télévisés de la Ligue 1 représente un enjeu majeur pour les chaînes de télévision françaises. La diffusion des matchs de football attire une audience considérable et génère des revenus publicitaires significatifs. Pour France Télévisions, cette opportunité pourrait renforcer sa position dans le domaine du sport, augmentant ainsi son attractivité auprès des téléspectateurs et des annonceurs.

La décision de France Télévisions de participer à cette course reflète une volonté de diversification et de consolidation de son offre sportive. En attendant les résultats des Jeux Olympiques et les décisions finales sur l’attribution des droits, le groupe public se tient prêt à saisir toute opportunité pour s’imposer comme un acteur incontournable de la diffusion sportive en France.

TF1 en pole position pour le magazine du dimanche matin

De son côté, TF1 souhaite acquérir les droits pour le magazine du dimanche matin. Les négociations sont en cours et avancent bien. Si elles aboutissent, la chaîne privée pourrait renforcer son magazine historique “Téléfoot”.

