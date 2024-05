Abonnés Livebox : M6+ est désormais disponible sur la TV d’Orange

Lancée récemment, la plateforme gratuite de M6 est désormais disponible sur les décodeurs de l’opérateur historique.

A vous de découvrir le remplaçant de 6 Play sur la TV d’Orange. Le service de streaming gratuit est désormais proposé aux abonnés Orange. La plateforme entend proposer 30 000 heures disponibles dans l’année dont 10 000 exclusives.

Le catalogue de programmes est donc élargi avec plus de 300 films de cinéma (des blockbusters mais aussi des grandes sagas), 300 séries internationales cultes (de Why Women Kill à Loïs et Clark …) ou provenant de plateformes payantes mais gratuites sur M6+ (La fabuleuse Madame Maisel, Modern Love…), et des séries-réalité via un partenariat d’envergure avec NBC-Universal (L’Incroyable Famille Kardashian, The Real Housewives …).

Gratuite, la plateforme propose évidemment des publicités, mais il est possible de s’en débarrasser avec M6+ Max pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox