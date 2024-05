Abonnés Free : découvrez M6+ la nouvelle plateforme de streaming gratuite disponible sur les Freebox

Fraîchement lancé par M6, le remplaçant de 6 Play est disponible sur les Freebox et entend proposer de nombreux contenus. Univers Freebox vous propose un tour d’horizon de M6+.

Marchant dans les pas de TF1, M6 a lancé cette semaine son service de streaming M6+ sur navigateur, mobile, mais aussi sur les décodeurs comme l’Apple TV ou les Freebox. Si elle est encore toute jeune, la plateforme est pleine de promesses avec des innovations à venir et de nombreux contenus disponibles.

Elle peut être simplement retrouvée sur la Freebox dans votre section replay, là où se trouvait anciennement 6Play. Aucune connexion n’est requise pour accéder aux contenus de la plateforme, mais il est possible de vous connecter à votre compte depuis les paramètres, notamment pour récupérer votre liste de lecture commencée sur d’autres appareils par exemple. La connexion se fait assez simplement, avec un code à récupérer dans les paramètres et à saisir sur navigateur dans une section dédiée.

Comme expliqué, cette démarche est optionnelle et vous vous trouverez d’abord devant l’interface de M6+. Assez classique, la page d’accueil vous proposera de nombreuses lignes éditorialisées, dédiées à une thématique, aux tendances ou à un contenu en particulier. En ce moment, Top Chef est par exemple mis à l’honneur avec la possibilité de choisir quel chef vous préférez voir et retrouver les épisodes où il est présent.

Depuis le bandeau latéral, vous pourrez également choisir de trier directement par chaînes pour retrouver facilement les contenus de M6, W9 et même des chaînes payantes comme Paris Premiere ou Teva. À noter cependant, les chaînes FAST et sections ultra-thématiques (NFL, Reines du shopping…) proposées sur la version navigateur ne sont pas disponibles sur la Freebox. De même, certains contenus et fonctionnalités ne sont pas encore lancées et il est impossible de s’inscrire à l’option sans pub (5.99€/mois) depuis la Freebox.

Mais il y a déjà de quoi intéresser les afficionados de contenus, avec des séries en tout genre (Lois et Clark, Why Women Kill…) mais aussi divers films accessibles comme Hulk, Top Gun, Die Hard… Sans oublier les diverses émissions phares des diverses chaînes. En somme, si en termes de contenus, M6+ pourra séduire, l’interface et les fonctionnalités présentes sur les Freebox reste assez classique. On y trouve un contrôle parental ou encore une liste de lecture, mais aucune extravagance pour l’heure.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox