Les augmentations de prix des box d’Orange, SFR et Bouygues poussent les Français à changer d’offre

Dans le dernier Baromètre du numérique, un tiers des sondés ont affirmé avoir changé de box dans les 12 derniers mois ou envisager de le faire. La principale raison évoquée est l’augmentation de tarif appliquée par certains opérateurs.

L’Arcep, le Conseil général de l’économie, l’Arcom et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) publient les résultats du Baromètre du numérique de 2023, une étude annuelle réalisée en 2023 par le CREDOC. Dans ce rapport très fourni, on trouve de nombreuses informations intéressantes, notamment sur les changements d’offre internet fixe. 14 % des Français ont changé d’offre internet au cours de l’année et 18 % envisagent de le faire.

Les jeunes et les diplômés du supérieur se déclarent plus favorables à un changement d’offre : 49 % des 18-24 ans et 41 % des 25-39 ans ont changé d’offre au cours de l’année ou envisagent de le faire, contre seulement 28 % des 40-59 ans, 24 % des 60-69 ans et 18 % des 70 ans et plus. Si 65% des interrogés conserveront sûrement leur offre actuelle, près de la moitié des détenteurs d’une offre internet fixe ont constaté une augmentation de leur abonnement. Si pour 8% d’entre eux, il s’agit de la fin d’une offre promotionnelle, 37% ont observé une hausse allant de 1 à 3€ voir plus. Et cette augmentation pousse au changement d’offre.

En effet, parmi ceux qui envisagent de partir ailleurs ou qui l’ont déjà fait, 63% expliquent avoir été motivé par l’augmentation du tarif de leur box. 68 % des 25-39 ans mentionnent l’augmentation des prix contre 53 % des 60-69 ans et 49 % des 12-17 ans. 78 % des cadres et professions intellectuelles supérieures (contre 55 % des retraités et 54 % des autres inactifs) et 77 % des habitants d’agglomération parisienne (contre 54 % des habitants des communes rurales et 52 % des habitants des communes de 2 000 à 19 999 habitants) mentionnent l’augmentation des prix comme élément déclencheur du désir de changement.

Les clients d’offres aux prix les plus faibles sont les plus attachés à cet aspect tarifaire et donc sont plus nombreux à avoir ou envisager de changer de box, tandis que le niveau de technologie “n’exerce pas d’influence significative” selon l’étude.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox