Le saviez-vous : Free permet à ses abonnés Freebox de partager leur compte Oqee sans limite

A contrario de Netflix, Free ne lutte pas encore contre le partage de compte concernant son application Oqee by Free.

Lancée récemment sur les téléviseurs connectés de LG, l’application Oqee by Free est aujourd’hui accessible gratuitement à tous les abonnés Freebox mais aussi aux abonnés Free Mobile 5G sur un nombre important de supports au-delà du Player Free 4K proposé avec la Freebox Pop, Delta et Ultra. Sont notamment compatibles les Smart TV de Samsung (à partir de Tizen OS 4), les smartphones iOS et Android, les box Android TV (à partir d’Android 8), Apple TV, Fire TV et le web.

Mais qu’en est-il du partage de compte ? Si Netflix limite d’ores et déjà le partage d’accès, ce n’est pas le cas pour le moment d’Oqee by Free. Le service permet aujourd’hui aux abonnés Free de partager leurs identifiants avec leurs amis sans limitation, mais en cas d’abus, Free n’exclut pas la possibilité de mettre en place des restrictions à l’avenir. En revanche, l’interface TV de Free permet jusqu’à 5 connexions simultanées, idem pour son service AVOD Oqee Ciné. Cela signifie que vous pouvez regarder vos contenus en même temps sur un maximum de 5 écrans.

