Netflix s’invite sur le terrain de la NFL

Netflix, la célèbre plateforme de streaming américaine, a réalisé un coup de maître en obtenant les droits de diffusion de plusieurs matchs de la NFL, le plus célèbre championnat de football américain.

Cette acquisition marque une étape importante pour Netflix, qui s’affirme de plus en plus dans le domaine de la diffusion sportive en direct.

Un Accord Historique

Netflix diffusera au moins quatre matchs de la NFL, avec deux rencontres prévues le jour de Noël 2024, et au moins un match les 25 décembre 2025 et 2026. Cette annonce, publiée mercredi, souligne la volonté de Netflix de se démarquer dans le monde du sport. Le coût de cette opération s’élève à 75 millions de dollars, soit environ 69 millions d’euros, selon le Wall Street Journal.

Une Nouvelle Dimension pour Netflix

Cette initiative n’est pas la première incursion de Netflix dans le sport. La plateforme a déjà produit plusieurs documentaires à succès comme “Drive to Survive” sur la Formule 1, “Break Point” sur le tennis, et “Tour de France : au cœur du peloton” pour le cyclisme. Netflix a également organisé des événements sportifs tels que la Netflix Cup en golf et le Netflix Slam, un match de tennis entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. La retransmission d’un combat entre Mike Tyson et Jake Paul est par ailleurs prévue pour le 20 juillet.

En janvier, Netflix a signé un accord de diffusion de dix ans avec la WWE, la ligue professionnelle de catch, pour 5 milliards de dollars. Jusqu’à présent, Netflix avait évité les compétitions sportives traditionnelles en raison des coûts élevés. Cependant, la popularité écrasante de la NFL, avec 39 des 50 meilleures audiences de l’année 2023 aux États-Unis, a motivé ce changement de stratégie.

Un Impact Majeur

Les matchs de la NFL diffusés par Netflix cette année opposeront les Kansas City Chiefs, doubles champions en titre, aux Pittsburgh Steelers, ainsi que les Houston Texans aux Baltimore Ravens. En entrant dans le domaine de la diffusion en direct de sports, Netflix pourrait redéfinir le paysage médiatique et attirer une nouvelle audience passionnée de football américain.

Bela Bajaria, responsable du contenu chez Netflix, a souligné : “Il n’y a aucun événement annuel, qu’il s’agisse de sport ou non, qui soit comparable à la NFL en termes d’audience.” En effet, la NFL reste un mastodonte des audiences, et l’ajout de ces matchs dans l’offre de Netflix pourrait transformer les habitudes de consommation des utilisateurs et intensifier la concurrence dans l’industrie du streaming. Avec cette initiative, Netflix montre sa capacité à innover et à s’adapter, consolidant ainsi sa position de leader dans le divertissement numérique.

Source : RMC Sport

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox