Comment Netflix vous forcera à passer de l’offre Essentiel sans pub à celle qui en est truffée

Si aucune date n’est encore connue pour la France, Netflix commence à avertir des abonnés notamment au Royaume-Uni. Leur offre Essentiel sans pub va disparaître début juin, ils passeront automatiquement à l’offre moins chère avec publicité.

Après avoir annoncé la couleur début d’année, Netflix commence à passer à l’action. Si son abonnement Essentiel à 10.99€ a été supprimé fin 2023 de sa grille tarifaire dans plusieurs pays y compris la France, les utilisateurs qui y sont toujours abonnés se verront bientôt forcés à passer à l’offre avec publicité moins onéreuse ou à une formule plus onéreuse.

Le mastodonte de la SVOD ne le cache pas, son plan est de supprimer définitivement son abonnement basique sans pub dans les pays où l’offre avec pub est proposée. Si aucune date n’est encore connue pour la France, Netflix commence à prevenir ses abonnés notamment au Royaume-Uni via un courriel dès explicite : “votre forfait Basic est interrompu et votre nouveau forfait Standard à 4,99 £ avec publicités commencera automatiquement le 4 juin”, annonce-t-il tout en précisant que ce prix réduit permet d’économiser 35% chaque mois contre “quelques courtes publicités” (profils Kids non-concernés).

