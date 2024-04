L’ANFR à traité plus de 20 000 attributions de fréquences dans le cadre des JO de Paris 2024

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris (JOP) 2024, l’ANFR a traité plus de 20 000 demandes d’attributions de fréquences.

Le début des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 approche fortement. L’équipe de l’ANFR en charge l’attribution des fréquences est sur le pied de guerre. En janvier 2024, l’Agence livrait les premières attributions de fréquences pour les différents services dont elle a la charge tels que, les liaisons vidéo mobiles des caméras sans fil, les PMSE audio qui couvrent les microphones sans fil et les communications voix (PMR), ainsi que les fréquences nécessaires à la gestion du temps et des performances sportives. 13 000 demandes avaient été effectuées à cette étape. Le 1ᵉʳ février 2024, la dernière phase de dépôts des demandes de fréquences avait récolté pas moins de 6 000 demandes. Ce qui nous amène un total de plus de 20 000 demandes.

La mission n’est pas pour autant terminé, des ajustements de fréquences seront à réaliser en juin lors de l’installation des acteurs sur les sites et, d’autre part, lors des JOP avec ce qu’il est convenu d’appeler la « remédiation », qui consistent à réaliser d’éventuelles modifications de fréquences dans les situations de brouillages. À cet effet, l’équipe en charge des attributions de fréquences, se tiendra mobilisée 24h/24 jusqu’à la fin des Jeux.

