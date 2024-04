Le nouveau service de streaming M6+ arrive gratuitement sur la Freebox dès ce mois de mai

Une nouvelle plateforme de streaming que que vous pourrez retrouver gratuitement en mai sur votre Freebox.

Nous vous avons déjà parlé de M6+ dont le lancement a été annoncé sur tous les environnements. Et bien bonne nouvelle, selon nos informations, elle sera disponible dès son lancement sur les Freebox. Ce sera dès ce mois de mai, avant l’Euro 2024, diffusé sur les chaînes du Groupe, soit avant le 14 juin. Il remplacera 6PLay, la plateforme de replay actuellement disponible.

Cette nouvelle plateforme a été résumée par M6 en 3 mots “immersive, engageante et accessible”

Cette-ci sera plus immersive grâce à de nombreuses innovations comme son nouveau moteur de recherche basé sur l’intelligence artificielle, ainsi qu’un player interactif et enrichi de data visualisation.

Elle sera plus engageant à travers de nouveaux contenus courts ; les Stories M6+ qui simplifient la découverte et la viralité des contenus de la plateforme sur les réseaux sociaux, mais également grâce à une offre de podcasts issus des stations radios du Groupe.

Et enfin “accessible” puisque disponible sur tous les écrans gratuitement, et que les programmes seront accessibles au minimum 30 jours sur la plateforme. M6+ veut allier qualité et simplicité grâce à la HD sur tous les environnements, le cast to TV, le lancement de la fonctionnalité multi-profil et une offre FAST riche de plus de 20 chaînes.

Une offre de programmes multipliée par deux

Avec M6+ le volume de programmes disponibles gratuitement va être multiplié par deux, avec 30 000 heures disponibles dans l’année, dont 10 000 heures exclusives. La plateforme rassemble les marques fortes du Groupe M6 et propose davantage d’avant-premières et de marques streamables.

Son catalogue de contenus exclusifs se développe considérablement avec avec chaque année plus de 300 films, 11 000 heures de séries issues des catalogues Disney, CBS, Sony, Paramount, 4 000 heures de téléréalité, 200 marques jeunesse et 300 séries.

M6+ permettra également l’exploration de nouveaux territoires dans le divertissement avec la MMA Academy et de nouvelles écritures dans les documentaires, incarnées par life to the limit.

Et enfin, M6 a annoncé la signature de partenariats exclusifs pour sa nouvelle plateforme, comme celui avec Le Gorafi pour la production d’un JT décalé pour la plateforme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox