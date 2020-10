Actif, Free va lancer prochainement ses offres fibre sur un nouveau RIP

Free commercialisera ses offres fibre d’ici la fin de l’année sur le réseau de Tarn-et-Garonne Numérique, opéré par Octogone fibre, filiale d’Altitude.

Être présent sur l’ensemble du territoire et des réseaux d’initiative publique à faible part de marché, tel est l’objectif de Free. Dans cette optique, l’opérateur lancera prochainement ses offres fibre sur un second RIP opéré par l’opérateur d’infrastructure Altitude en Occitanie. Après Emeraude THD dans l’Aude en janvier dernier, c’est au tour de Tarn-et-Garonne Numérique d’accueillir le FAI su son réseau FTTH. “Free est en phase de déploiement sur notre réseau, la commercialisation de ses offres est prévue d’ici la fin de l’année”, nous informe aujourd’hui Octogone fibre, société en charge de la conception, le financement, et l’exploitation de ce réseau d’initiative publique dont l’objectif est de couvrir le département par un réseau 100% fibre optique d’ici 2022, soit 103 400 lignes FTTH sur 191 communes.

“L’investissement global porté par Octogone Fibre sur la totalité de la période de DSP est estimé à 246 millions d’euros, dont 129 millions pour l’établissement du réseau principal, et 117 millions pour le raccordement final. Un coût assumé presque en totalité par Altitude Infra, avec une participation publique de 21,7 millions d’euros”, explique Tarn-et-Garonne Numérique.

Objectif RIP pour Free

Free est aujourd’hui officiellement présent sur près de 30 réseaux d’initiative publique, notamment dans les Hauts-de-France (THD/59/62), en Moselle (Resoptic), Seine-Saint-Denis et Val-d’Oise (Debitex), en Alsace (Rosace), dans la Sarthe, la Manche, le Vaucluse, en Auvergne, dans le Berry, le Doubs, la Loire, la Vendée, l’Aisne, les Pyrénées-Orientales (THD 66), la Mayenne, mais aussi dans l’agglomération de Vannes (Rev@) dans le Grand-Est (Losange), dans la Somme mais aussi dans l’Orne et dan la Charente Maritime . De premiers foyers sont également éligibles dans les Alpes-Maritimes sur le RIP 06-THD, ou encore sur celui du Gers numérique et Haute-Saône Numérique . En l’attente toutefois d’une officialisation de Free.