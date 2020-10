Free officialise le lancement de ses offres fibre sur un nouveau réseau d’Orange

Free ne s’arrête plus et annonce ce matin l’arrivée de ses offres FTTH sur le réseau d’initiative publique de Charente-Maritime THD. Fin 2020, plus de 226 000 foyers du département pourront bénéficier de la Fibre Free.

Après Somme Numérique en juillet et Orne Département THD la semaine dernière, c’est au tour du RIP Charente-Maritime THD d’accueillir officiellement les offres FTTH de Free. Si de premières Freebox sont éligibles depuis le 1er juillet, Free annonce ce matin une disponibilité pour plus de 27 000 logements répartis sur une cinquantaine de communes dont Surgères, Saint-Pierre-d’Oléron, SaintPalais-sur-Mer, Saint-Jean-d’Angély, Dolus-d’Oléron, Loix, Pons, Saint-Georges-d’Oléron, Marans, Arvert, Saint-Georges-du-Bois, Aigrefeuille-d’Aunis ou Les Mathes.

D’ici trois mois, 56 000 logements supplémentaires, répartis sur 80 communes, seront éligibles. “Free sera alors présent sur 100% de la zone actuellement déployée par Charente-Maritime THD soit 83 000 logements”, précise l’opérateur. Fin 2020, plus de 226 000 foyers répartis sur 180 communes pourront bénéficier de la Fibre Free.

D’ici 2022, ce réseau d’initiative publique opéré par Orange devrait couvrir au total près de 270 000 foyers. Bouygues Telecom et SFR emboîteront le pas à Free d’ici la fin de l’année.