Free annonce l’arrivée de ses offres fibre sur un nouveau RIP opéré par Orange

Free continue de déployer ses offres FTTH partout en France et notamment dans les RIP. Dès aujourd’hui, 14 000 logements desservis par le réseau d’Orne Département THD deviennent éligibles à un abonnement Freebox fibre.

Après le RIP de Somme Numérique en juillet dernier, Free annonce ce matin le renforcement de sa présence dans le département de l’Orne avec l’arrivée de ses offres fibre sur le RIP d’Orne Département THD, filiale d’Orange en charge du déploiement et de l’exploitation de ce réseau d’initiative publique. Pas moins de 14 000 logements répartis sur une quinzaine de communes dont Argentan, L’Aigle, Saint-Sulpice-sur-Risle, Rai, Saint-Ouen-sur-Iton, Sarceaux et Sevigny, sont désormais éligibles aux offres FTTH de Free, pour un objectif de 74 000 locaux à termes.

Déjà présent sur ce département en fibre avec 25 000 logements éligibles autour des communes d’Alençon et Flers en zone AMII, Free annonce “confirmer sa volonté d’être présent sur l’ensemble du territoire”, et même dans les zones à faible part de marché. Les communes faisant l’objet d’un projet de déploiement par le RIP de l’Orne deviendront aussi éligibles dans les prochains mois, précise l’opérateur.

Objectif RIP pour Free

Free est aujourd’hui présent sur plus de 25 réseaux d’initiative publique, notamment dans les Hauts-de-France (THD/59/62), en Moselle (Resoptic), Seine-Saint-Denis et Val-d’Oise (Debitex), en Alsace (Rosace), dans la Sartre, la Manche, le Vaucluse, en Auvergne, dans le Berry, le Doubs, la Loire, la Vendée, l’Aisne, les Pyrénées-Orientales (THD 66), la Mayenne, mais aussi dans l’agglomération de Vannes (Rev@) et dans le Grand-Est (Losange). De premiers foyers sont également éligibles sur le réseau de Charente Maritime THD, mais aussi dans les Alpes-Maritimes sur le RIP 06-THD, ou encore sur celui du Gers numérique. En l’attente toutefois d’une officialisation de Free.