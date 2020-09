Free commence à lancer ses offres fibre sur un nouveau réseau d’Orange

Il était temps, les foyers desservis par le RIP Gers Numérique, commencent à être éligibles aux offres fibre de Free sur le premier réseau FTTH d’Occitanie.

Il était temps. “Nous avons la certitude que des offres Free seront bientôt proposées sur notre réseau”, nous a confié Gers Numérique il y a tout juste un an. Depuis, un accord a été trouvé entre le Syndicat Mixte et l’opérateur, lui permettant de raccorder ses infrastructures à celles de ce réseau d’initiative publique. Et bonne nouvelle, Free est aujourd’hui est en phase de commercialisation. “Les 1ères adresses Freebox sont reconnues éligibles sur le département du Gers. Ce ne sont bien évidemment que les prémices avec ces ouvertures très partielles sur les villes de Fleurance, Mauvezin et Gimont”, révèle ce matin notre confrère Busyspider. Une officialisation de l’arrivée des offres fibre de Free sur ce RIP est donc à prévoir prochainement.

Premier réseau public en fibre optique d’Occitanie, Gers Numérique couvre aujourd’hui 39 517 locaux (foyers ou entreprises) en fibre optique. Pas moins de 57 communes sont en cours de déploiement sur ce réseau 100% fibre lequel concerne 100% des habitations. Avec un objectif 2019 atteint, ce réseau exploité par Orange via sa filiale Gascogne FTTH, s’est fixé comme objectif d’atteindre d’ici fin 2020, le seuil de 46 000 lignes éligibles, les chantiers concernent actuellement des zones très rurales à fort besoin en génie civil.