5G : Orange et Huawei, c’est fini en France

Alors que l’avenir de Huawei en France en tant qu’équipementier est plutôt incertain, Orange n’a pas été autorisé à utiliser ses équipements 5G sur deux territoires où l’opérateur comptait sur le fabricant.

La fin d’une longue histoire avec Huawei. Si l’opérateur historique utilisera des équipements Nokia et Ericsson pour le déploiement de la 5G en France métropolitaine, il avait tout de même fait le pari de demander à utiliser des équipements Huawei à la Réunion et à Mayotte. La requête ayant été déboutée, c’est la fin de la collaboration entre la firme de Shenzhen et Orange sur le territoire français.

Le choix du gouvernement d’interdire l’utilisation de Huawei pour Orange sur ces territoires paraît ” excessif car nous avons une longue histoire avec Huawei à la Réunion et à Mayotte, et il nous faudra donc remplacer tous nos équipements sur ces territoires” pour Fabienne Dulac, CEO d’Orange France. Car de cette relation “historique” sur les deux îles a découlé une couverture 3G/4G grâce aux équipements Huawei.

Dans d’autres pays, Orange ne se prive pas d’utiliser la firme de Shenzhen : “On essaie de coller dans chaque pays où nous sommes avec la réalité géopolitique. En France, on ne déploie pas avec Huawei. On le fait un peu en Espagne, en Afrique“, reconnaît ainsi Stéphane Richard. Pour le patron d’Orange, « Si Huawei veut un jour revenir dans le concert mondial, il faut qu’il procède à des changements assez radicaux. » , mais en attendant, la situation en France entre Huawei et Orange est au point mort.

Source : Zdnet