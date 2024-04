Free apporte un changement d’accès à son site internet, ses Freebox passent au 1er plan

Le site internet de Free dirige désormais directement sur la page des offres Freebox au lieu de son portail.

Exit l’accès direct au portail Free et ses actualités en se rendant à l’adresse Free.Fr, le site internet de l’opérateur renvoie désormais vers sa page Freebox tout en mettant en exergue les dernières nouveautés comme les 20% de réduction offert à ses abonnés sur le système d’alarme connectée dernière génération de Qiara. C’est surtout une manière d’accéder sans détour à ses offres Pop et Ultra en un simple clic.

Le Portail Free reste quant à lui accessible à l’adresse https://portail.free.fr/ ou sur le site de Free en cliquant en haut de la page d’accueil sur le menu Freebox ou Téléphones & forfaits. Une icône dédiée est alors affichée à côté de “Webmail”, “Free Transfert” et “Contact”.

En novembre 2023, Free a revu son portail en mettant l’accent sur l’homogénéité et l’information au détriment du marketing. Le carousel en haut de page exhibant ses offres mobile et Freebox a disparu au profit de plusieurs catégories come “Infos Free” laquelle permet d’accéder aux nouveautés, astuces et bons plans de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox