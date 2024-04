Free : il est désormais possible de connecter pleinement le Player Devialet à la nouvelle Freebox Ultra

Rattacher le boîtier TV haut de gamme de Free à la Freebox Ultra est désormais possible qu’il soit issu d’un ancien abonnement ou acheté d’occasion.

Possible jusqu’à présent uniquement via une migration de l’offre Delta vers la nouvelle Freebox Ultra, rattacher un Player Devialet issu d’un ancien abonnement Freebox ou d’occasion (en respectant les conditions), est désormais possible, révèle Busyspider à partir de plusieurs témoignages recensés sur divers forums comme la fibre.info.

Pour ce faire, il suffit de contacter la hotline de Free et de fournir notamment l’adresse MAC du Player Devialet ainsi que le numéro de Série du Player et du Freeplug. Une fois le rattachement effectué, l’abonné retrouvera toutes les fonctionnalités de l’offre Ultra, enfin presque. Une bonne nouvelle pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser le Player Pop (TV 4K) fourni avec la Freebox Ultra. Attention toutefois, Canal+ La Chaîne en Live incluse dans l’offre n’est toujours pas disponible sur boîtier TV haut de gamme de Free mais uniquement pour l’heure sur le player fourni.

