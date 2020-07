Free officialise le lancement de ses offres fibre sur un nouveau RIP

Free continue de déployer ses offres FTTH partout en France et notamment dans les RIP. Dès aujourd’hui, 50 000 logements desservis par le réseau de Somme Numérique peuvent accéder à la fibre de l’opérateur.

Après plus de trois mois de pause, Free relance officiellement le déploiement de ses offres fibre dans les RIP. L’opérateur annonce ce matin son arrivée commerciale sur le réseau Très Haut Débit du département de la Somme exploité par l’opérateur d’infrastructures Covage. Dès à présent, le FAI de Xavier Niel propose la fibre à plus de 50 000 logements répartis sur une centaine de communes dont Albert, Corbie, Friville-Escarbotin, Villers-Bretonneux ainsi que les communes d’Eu et du Tréport (Seine Maritime). De premières adresses éligibles ont d’ailleurs été détectées il y a quelques jours.

D’ici fin août, 5 000 logements supplémentaires seront éligibles. “Free sera alors présent sur 100% de la zone déployée par Somme Numérique”, précise l’opérateur. Somme Numérique prévoit 100 % de lignes couvertes par la fibre optique dans tout le département à l’horizon 2024, en priorisant les territoires les moins biens desservis en très haut débit . Ainsi, 4 grands territoires seront ainsi couverts en fibre optique sur la période 2019-2024, soit 150 000 prises et 4 900 km de fibre optique pour les logements et territoires.

Objectif RIP pour Free

Free est aujourd’hui présent sur plus de 23 réseaux d’initiative publique, notamment dans les Hauts-de-France (THD/59/62), en Moselle (Resoptic), Seine-Saint-Denis et Val-d’Oise (Debitex), en Alsace (Rosace), dans la Sartre, la Manche, le Vaucluse, en Auvergne, dans le Berry, le Doubs, la Loire, la Vendée, l’Aisne, les Pyrénées-Orientales (THD 66), la Mayenne, mais aussi dans l’agglomération de Vannes (Rev@) et dans le Grand-Est (Losange). Depuis le 1er juillet, de premiers foyers sont également éligibles sur le réseau de Charente Maritime THD, opéré par Orange, à en croire la direction de ce RIP.

Free confirme ainsi son engagement en faveur du déploiement de la fibre sur tout le territoire, et sa volonté d’être présent sur les RIP. Et cela fonctionne, puisque l’opérateur a annoncé hier avoir dépasser le seuil des 2 millions d’abonnés FTTH.