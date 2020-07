Free prépare sa nouvelle révolution dans le mobile avec “deux grandes idées”, rendez-vous fin 2020

Evoquée par Xavier Niel fin 2018, la seconde révolution mobile de Free se fait toujours attendre mais se précise.

“On va créer un nouveau modèle dans le mobile à tous les niveaux […] au niveau des terminaux, au niveau des offres, la distribution, plein de trucs…on a fait une révolution en 2012 et on essaye de se réinventer tous les 6 ou 7 ans”, a lâché Xavier Niel au micro d’Univers Freebox début décembre 2018, en marge du lancement de la Freebox Delta. Comme à son habitude, le fondateur de Free s’est un peu trop avancé sur les dates, espérant alors un lancement pour l’été 2019. Depuis rien à se mettre sous la dent, pas le moindre mouvement si ce n’est son ambition affichée il y a un an lors du Capital Markets Day d’Iliad, de révolutionner le marché du subventionnement des mobiles en France d’ici fin 2020 “lorsque la subvention telle qu’elle a existé historiquement, disparaîtra”, a t-il alors parié.

Une deuxième révolution Free Mobile en plusieurs étapes dès la fin de l’année

Depuis, l’opérateur se prépare tranquillement mais sûrement. Aujourd’hui, la révolution mobile de Free semble toutefois se préciser et pourrait se dérouler en plusieurs étapes. Selon des échos en interne révélés par Capital (version papier), Free prépare actuellement « deux grandes idées » dans le mobile, la première prévue pour la fin de l’année et la seconde en janvier 2021. Reste à savoir ce que concocte l’opérateur : une entrée fracassante sur le marché du subventionnement du mobile ? Des offres 4G/5G innovantes ? Patience.

Source : magazine Capital (numéro de juillet), “Free : les secrets d’une étonnante remontada”.