Les offres fibre de Free débarquent sur un nouveau réseau

Free continue a déployer ses offres fibre à vitesse grand V, en ayant récemment passé la cap de 2 millions d’abonnés FTTH. Et ça continue puisque des adresses Freebox sont éligibles sur un nouveau Réseau d’Initiative Publique

Bonne nouvelle pour les abonnés concernés, Free propose désormais la fibre sur le RIP Tutor Somme Numérique rapporte Busyspider. . On peut en effet constater par exemple que des adresses sont éligibles sur de nombreuse comme Feuquières-en-Vimeu, Fressenneville, Friville Escarbotin, Nibas, Albert, etc. Toutes le villes de ce RIP ne sont cependant pas forcément toutes éligibles dès le lancement.

Le réseau de Somme Numérique où vient d’arriver Free

L’objectif de Somme Numérique est de 100 % de lignes couvertes par la fibre optique dans tout le département à l’horizon 2024, en priorisant les territoires les moins biens desservis en très haut débit . 4 grands territoires seront ainsi couverts en fibre optique sur la période 2019-2024, soit 150 000 prises et 4 900 km de fibre optique pour les logements et territoires.

En rouge : les territoires couverts par la fibre sur la période 2019-2024

En bleu : les territoires couverts depuis 2019

En blanc : les territoires couverts par l’investissement privé

Ce RIP, opéré par Covage, fait partie de l’accord signé l’année dernière avec Free et Covage et qui permet à l”opérateur de proposer son offre de Fibre optique sur les Réseaux d’Initiative Publique dans les territoires couverts par Covage parmi lesquels le Calvados, l’Hérault, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, la Somme et les réseaux initiés par les agglomérations de Dunkerque, Sénart, Paris-Saclay, Métropole Européenne de Lille, Essonne Numérique, soit près de 1,4 million de prises Fibre d’ici 2023.