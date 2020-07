Quelle vente privée Free Mobile ou Freebox vous séduirait le plus ? Place au verdict

Un forfait Série Free 80 Go à 10,99€/mois à vie serait le bienvenu.

Difficile de ne pas s’en rendre compte, Free propose très régulièrement des ventes privées sur le fixe et le mobile pour booster ses recrutements. Depuis la fin du confinement, l’opérateur a notamment canardé 5 offres promotionnelles sur le site d’e-commerce, Veepee. Force est de constater également que depuis plusieurs mois, deux types de promos sont légion, le forfait 100 Go de Free Mobile à 19,99€/mois avec un smartphone offert pour un engagement de 24 mois et l’abonnement Freebox Révolution avec TV by Canal pour 9,99€/mois pendant un.

Et si Free décidait de proposer d’autres offres dans un avenir proche, quelle formule préféreriez-vous ? La question vous a été posée le 8 juin dernier. Verdict, sur les 2 378 votants, 48% seraient séduits par un forfait Série Free 80 Go à 10,99€/mois à vie. Actuellement l’opérateur propose la même enveloppe de data sur son site internet pour 11,99€/mois pendant un an seulement avant de passer à son forfait 100 Go à 19,99€/mois.

Derrière, 25% des participants seraient davantage intéressés par une offre Freebox Delta avec le Player Free-Devialet offert contre un engagement conséquent, peu probable toutefois. Peu mise en avant, la Freebox One à petit prix dans le cadre d’une vente privée, attirerait 10% des votants. Une offre de ce type pourrait intéresser puisque l’abonnement à cette box nouvelle génération inclut le plus petit forfait de Netflix. Enfin, une offre promo Freebox mini 4k à prix cassé et Freebox Révolution avec Netflix essentiel inclus ferment la marche (8%). Cette dernière peut toutefois être envisageable, Free ayant lancé en décembre dernière une offre sur sa box Android TV avec Netflix inclus pendant un an. reste à savoir si l’opérateur prévoit de lancer de nouveaux types de vente privées sur le fixe. Avec l’arrivée de la Freebox Pop et la disparition d’une ou plusieurs box, on peut l’imaginer.