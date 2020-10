Salto : top départ pour l’alternative française à Netflix, découvrez les offres et les appareils compatibles

C’est parti pour Salto sur smartphones, ordinateurs et TV connectées mais pas sur les box. Vous pouvez dès à présent découvrir la plateforme gratuitement pendant 1 mois afin de vous faire une idée de la qualité de son catalogue.

C’est le grand jour après plusieurs années d’attente et des reports à répétition. Le service de SVOD de TF1, M6 et France Télévisions se lance dans le grand bain et espère trouver sa place en se démarquant de Netflix et consorts avec 10 000 heures de programmes disponibles dès aujourd’hui et près de 15 000 heures d’ici le premier trimestre 2021, mais aussi via l’accès à une vingtaine de chaînes TV en live.

Trois offres proposées de 6,99€/mois à 12,99€/mois

Pas de surprise de dernière minute sur les forfaits proposés. La première formule dite “solo” est affichée à 6,99€/mois pour un seul écran. La seconde offre baptisée “Duo”, pour deux écrans, est proposée à 9,99€/mois. Enfin, le forfait “tribu” pour la famille s’élève à 12,99€/mois pour 4 écrans. Pour justifier ces prix, Salto prévoit de proposer une service de télévision enrichi notamment avec une kyrielle d’avant-premières. Le premier mois d’abonnement est gratuit, toutes les offres sont sans engagement et en HD sur vos écrans.

“Salto réunit tous vos programmes TV préférés dans une seule et même plateforme, avec les grandes chaînes de la TNT (groupes TF1, M6 et France TV) ainsi que des chaînes thématiques en live et en replay allongé. Vous pouvez retrouver aussi les grandes séries TV françaises et internationales en avant-première et en saisons intégrales, et un large catalogue jeunesse, séries, documentaire, cinéma en illimité”, explique ce matin la plateforme.

Chaque jour, la plateforme proposera des recommandations personnalisées : “des playlists de nos éditeurs s’afficheront pour répondre à vos envies du moment et vos passions : rire, s’évader, apprendre, se vider la tête ou partager un bon moment”. A noter que Salto propose Jusqu’à 7 profils de connexion possibles. Petit bémol durant ce lancement, il n’est pas possible de télécharger des contenus pour les visionner hors-ligne. “Encore un peu de patience, cette fonctionnalité est en cours de développement par nos équipes, et sera disponible dans les prochains mois”, rassure le service.

Disponible sur ordinateur, smartphones, tablettes et TV connectées, mais pas sur les box

Côté accessibilité, les nouveaux souscripteurs devront se contenter d’une connexion sur smartphones iOS ou Android, ordinateurs, tablettes récents et TV connectées.

“Votre micro-ordinateur doit être équipé de Microsoft Windows 8,1 ou d’une version ultérieure, ou de MacOS X 10.13 ou d’une version ultérieure. Il doit également posséder un navigateur à jour. Nous vous recommandons Internet Explorer / Edge, Mozilla Firefox à partir de la version 79, Google Chrome partir de la version 84, Edge Chromium à partir de la version 84 et Safari à partir de la version 12″, explique Salto.

Pour un accès via un téléviseur connecté, celui-ci “doit être compatible Android TV à partir de la version 8 et Apple TV à partir de tvOS 13”, poursuit la plateforme.

Pour espérer s’implanter dans le salon et les chambres des foyers français, Salto devra rapidement soigner sa distribution et débarquer sur les box.. La plateforme espère encore signer des accords avec les opérateurs. Bouygues Telecom est de ce fait en pole position puisqu’appartenant à la même maison-mère que TF1. Des discussions sont en cours avec Orange et SFR mais rien est encore signé. Cela semble très mal parti pour une disponibilité chez Free, sachant que l’opérateur de Xavier Niel a émis des réserves en juillet 2019 et déposé un recours devant le Conseil d’État en février 2020.