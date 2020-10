Choc des smartphones disponibles chez Free : cinq modèles à 299 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement cinq smartphones au prix de 299 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous mettons en concurrence les Samsung Galaxy A41, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Crosscall Core M4, Sony Xperia 10 II et Huawei Nova 5T, tous les cinq proposés à 299 euros au comptant, mais également en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Xiaomi ou Samsung

Côté écran, si le Samsung Galaxy A41 profite d’une dalle AMOLED pour de belles couleurs et de meilleurs contrastes, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro offre la plus grande diagonale et opte pour un poinçon discret. Mais le Sony Xperia 10 II a aussi comme atout son format plus compact grâce à sa plus petite diagonale et son ratio 21/9 permettant un design allongé. Le Crosscall Core-M4 est tout simplement hors concours.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (6,67 pouces, Full HD+, IPS et poinçon) Samsung Galaxy A41 (6,1 pouces, Full HD+, AMOLED et encoche goutte d’eau) Huawei nova 5T (6,26 pouces Full HD+, IPS et poinçon) Sony Xperia 10 II (6 pouces, Full HD+, OLED et bordure) Crosscall Core-M4 (4,95 pouces, FWVGA, IPS et bordure)

Performances en multimédia : Huawei

En tant qu’ancien modèle haut de gamme, le Huawei nova 5T en a évidemment sous le capot, tant au niveau du processeur que de la mémoire vive. Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro n’est pas trop mal loti non plus. Seul le Crosscall Core-M4 fait réellement bande à part avec sa plate-forme d’entrée de gamme.

Notre classement :

Huawei nova 5T (processeur octa-core 2,6 GHz du SoC Kirin 980 + 6 Go de RAM) Xiaomi Redmi Note 9 Pro (processeur octa-core jusqu’à 2,3 GHz du SoC Snapdragon 720G + 6 Go de RAM) Samsung Galaxy A41 (processeur octa-core 2,0 GHz du SoC Helio P65 + 4 Go de RAM) Sony Xperia 10 II (processeur octa-core 2,0 GHz du SoC Snapdragon 665 + 4 Go de RAM) Crosscall Core-M4 (processeur quad-core 1,3 GHz du SoC Snapdragon 215 + 2 Go de RAM)

La photo : Xiaomi

Les Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei nova 5T, Samsung Galaxy A41 et Sony Xperia 10 II promettent de la polyvalence avec leurs multiples capteurs photo (même si on sait que le surnombre ne garantit rien, surtout lorsque l’on parle de modules 2 Mégapixels). Les trois premiers promettent par ailleurs des selfies bien définis. Quant au Crosscall Core-M4, il se contente du minimum syndical, surtout pour les amateurs de selfies.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (64/8/5/2 Mégapixels au dos et 16 Mégapixels à l’avant) Huawei nova 5T (48/16/2/2 Mégapixels au dos et 32 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A41 (48/8/5 Mégapixels au dos et 25 Mégapixels à l’avant) Sony Xperia 10 II (12/8/8 Mégapixels au dos et 8 Mégapixels à l’avant) Crosscall Core-M4 (12 Mégapixels au dos et 2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi

Ici, Xiaomi laisse tout le monde sur place avec son Redmi Note 9 Pro offrant la plus grosse batterie et la charge la plus rapide. Cerise sur le gâteau, il fournit même un chargeur plus puissant que nécessaire dans la boîte. Huawei, Sony et Samsung proposent des batteries plus petites, mais cela annonce aussi des appareils plus légers dans la poche. Oui, une grosse batterie, ça pèse dans la balance. Les charges sont aussi moins rapides, mais permettent de ne pas y passer des heures et des heures non plus. Crosscall Core-M4 se tient une nouvelle fois à l’écart, notamment avec sa charge 5 Watts qui exclut toute charge express en cas de besoin et invite à privilégier une charge nocturne.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (batterie 5 020 mAh et charge 30 Watts) Huawei nova 5T (batterie 3 750 mAh et charge 22,5 Watts) Sony Xperia 10 II (batterie 3 600 mAh et charge 18 Watts) Samsung Galaxy A41 (batterie 3 500 mAh et charge 15 Watts) Crosscall Core-M4 (batterie 3 000 mAh et charge 5 Watts)

Le choix d’Univers Freebox

À défaut d’être parfait en tous points, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est celui qui coche le plus de cases, la proposition la plus équilibrée en somme. S’il fait bande à part avec sa fiche technique d’un autre temps, le Crosscall Core-M4 n’est pas à exclure. Il s’adressera en effet aux baroudeurs ou aux professionnels évoluant en milieu hostile (pour le smartphone). Or, le test d’un autre smartphone de la marque a montré que Crosscall se montre particulièrement efficace sur ce créneau.