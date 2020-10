L’Europe donne son feu vers au rachat de Play par Iliad

Un nouvel opérateur dans la besace d’Iliad

le 21 septembre dernier, Free annonçait le rachat de Play, l’opérateur mobile leader en Pologne, qui dispose de 15 millions d’abonnés. Ce projet ne pouvait se réaliser qu’avec l’accord des autorités de la concurrence idoines. Une étape importante vient ainsi d’être franchie puisque “la Commission européenne a approuvé mardi l’acquisition par Iliad de Play , premier opérateur mobile en Pologne, pour 3,5 milliards d’euros.” rapporte aujourd’hui l’agence Reuters. Cette opération va permettre à Iliad de devenir le 6ème opérateur télécom d’Europe.

Thomas Reynaud avait expliqué que “cette belle opération industrielle constitue un nouveau relais de croissance pour le Groupe Iliad et lui donne accès à un des marchés télécoms à fort potentiel en Europe. La mise en commun des savoir-faire des équipes de Play et d’Iliad va venir renforcer les fondamentaux du Groupe Iliad, en combinant croissance et innovation. Grâce à cette opération, Iliad devient le 6ème Groupe télécom européen. Pleinement engagé dans la mise en œuvre de son Plan Odyssée 2024, iliad est un groupe solide qui poursuit son développement avec confiance”

En savoir plus sur l’opérateur Play dont le parcours ressemble un peu à celui de Free