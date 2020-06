SVOD : Disney+ se place déjà sur le podium derrière Netflix et Amazon Prime Video en France

Le confinement a bien profité à Disney+ qui s’est propulsé à la troisième place des plateformes SVOD les plus regardées en France durant le mois d’avril.

La magie de Disney a encore frappé. Lancé le 7 avril dernier, le service de SVOD de la firme avait déjà conquis plus de 50 millions d’abonnés depuis son lancement et en France et le baromètre du CNC met en avant que de nombreux Français s’y sont essayé dès le mois d’avril.

Chaque mois, 1000 internautes agés de 15 ans et plus sont interrogés afin d’établir ce baromètre. Le prérequis étant que leur foyer est abonné à un service de VOD par abonnement.

22.5% des consommateurs de vidéo à la demande interrogés dans cette étude pendant le mois d’avril déclarent avoir utilisé la plateforme Disney+, qui représente 15.4% des abonnement payants par foyer, contre 20.9% pour Amazon Prime Video et 44.8% pour Netflix.

Globalement, la période a été plutôt profitable pour les plateformes, Netflix est utilisé par 60% des sondés (8.6 points de plus par rapport à 2019), Prime Video est toujours loin derrière avec 27.8% d’utilisateurs et Disney+ le talonne donc, à peine arrivé sur le marché. On retrouve derrière Orange, MyTF1 VOD, Arte… dans le top 10 des services de vidéo à la demande utilisés par les friands ce type d’offre.

Concernant Disney+ il est difficile de déterminer à quel point l’intégration de son offre dans plusieurs packs de Canal+ a joué sur cette adoption presque immédiate du service. Cependant, il ne fait aucun doute que les chiffres augmenteront au fil du temps. Reste à savoir si il détrônera un jour Netflix, qui continue son ascension et assoit sa domination.