Distribution de la nouvelle chaîne Téléfoot sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues : Mediapro fera une annonce d’ici une semaine

Les discussions sont toujours en cours entre Mediapro et les opérateurs autour de la distribution de la future chaîne Téléfoot. Le nouveau diffuseur de la Ligue 1 compte faire une annonce dans une semaine. Cela se précise.

Après plusieurs mois de tractations dans le plus grand secret, Mediapro a dévoilé hier un partenariat inédit de marque, de production et de talents avec TF1 autour de sa nouvelle chaîne 100% foot, baptisée “Téléfoot”.

Si la date exacte de lancement n’est pas encore fixée, la chaîne verra le jour en août lors de la reprise de la Ligue 1 ou pour le Trophée des Champions si celui-ci est programmé en amont. Seulement pour l’heure, aucun accord de distribution n’a été officialisé. Interrogé sur ce point hier lors d’une visioconférence, Jaume Roures, patron du futur premier diffuseur de la Ligue (période 2020-2024), a confié que le groupe prévoit de communiquer dans une semaine, rapporte L’Equipe. De ces accords dépendra également le prix de l’abonnement de la chaîne, lequel devrait toutefois avoisiner comme prévu les 25€. Depuis plusieurs mois, des discussions sont en cours avec Orange, SFR, Bouygues et Free mais aussi avec les Gafa et des opérateurs de télévisions connectées.

Pour réussir son entrée sur le marché français et atteindre son objectif de 3,5 millions d’abonnés, Mediapro a toujours affiché sa volonté d’une distribution la plus large possible. Mais s’agissant d’un éventuel accord avec Canal+, le patron du groupe sino-espagnol se montre aujourd’hui quelque peu dubitatif : « On a discuté avec Canal mais ils se sont associés avec beIN… Cela n’aurait pas de sens aujourd’hui. On verra… ».

Toujours sur le coup pour diffuser la Ligue des Champions la saison prochaine

Enfin, si Mediapro diffusera 80% de la Ligue 1 et 8 rencontres par journée de Ligue 2 à partir de la prochaine saison, il ne tire pas un trait sur une possible diffusion de la Ligue des Champions à la rentrée dont RMC Sport dispose des droits jusqu’en 2021. « C’est toujours d’actualité l’affaire de la Ligue des champions », assure Jaume Roures. Pourtant Alain Weill, patron d’Altice Europe a démenti toute discussion en janvier dernier avec le nouvel entrant. Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, le groupe de Patrick Drahi a décidé de mettre récemment au régime sec ses chaînes sportives et de se désengager progressivement du sport.

Une chose est sûre, Mediapro diffusera la majorité des compétitions de la Ligue Europa (lot B) et de la Ligue Europa Conférence sur la période 2021-2024, après avoir remporté les droits en décembre dernier. Les meilleures affiches et les finales revenant en revanche à Canal+ et beIN Sports.